Геркус оценил выступление Миранчуков и Смолова на старте сезона

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в интервью ТАСС оценил выступление Алексея и Антона Миранчуков на старте сезона-2018/19. 22-летние игроки не отметились результативными действиями в шести стартовых турах чемпионата России.

– Что происходит с Миранчуками?

– Не стал бы заострять на этом внимание. В их возрасте это нормально, у ребят просто небольшой спад. Думаю, наш тренерский штаб поможет им разобраться с игрой с концентрацией, разберет ошибки и тогда все придет.

– Могло ли Алексея немного подкосить выступление на чемпионате мира?

– Конечно же, могло, это вопрос опять же отношения. Не каждый справляется с неудачными выступлениями: кто-то впадает в кризис, у многих заканчивается карьера после неудач. Такое бывает, к сожалению. Люди живут под сумасшедшим прессингом.

Тяжело приходится, когда ты сталкиваешься с принципиально другим уровнем. Когда соперник постоянно быстрее, точнее, а у тебя ничего не получается, кто-то справляется с этим на опыте или характере, а кто-то нет. Для этого европейский опыт и важен. Должно пройти какое-то время, ребята, тренеры, болельщики должны помочь. Поэтому большие спортсмены – люди с железной психикой.

– Со Смоловым происходит похожая история?

– Смолов взрослее, во-первых. Во-вторых, он все-таки играл в "Краснодаре" очень успешно три года, и не будем забывать, немножко там по-другому. "Локомотив" играет медленнее, особенно сейчас, но будет играть быстрее. Федор чуть-чуть адаптируется, ребята под него адаптируются, и игра придет. "Локомотив" не играл с чистым нападающим последнее время.

Мы играли, по сути, группой атаки, атакующими полузащитниками, которые меняются между собой. Вопрос реорганизации игры в атаке – это вопрос, который сейчас "Локомотив" решает. Это очевидный факт, посмотрите, сколько мы забиваем, создаем моментов. Это вопрос адаптации, времени и тренировок.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам