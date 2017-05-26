Георгий Пеев: "Мог попасть не в "Амкар", а в лондонский "Арсенал"

Бывший полузащитник "Амкара" Георгий Пеев заявил, что в свое время мог перебраться не в пермский клуб, а в лондонский "Арсенал". Также он отметил, что им интересовались "Манчестер Сити" и другие английские команды.

– Болельщики не поверят, но я мог попасть не в "Амкар", а, например, в лондонский "Арсенал", - цитируют "Известия" Пеева. - Был интерес, я общался с агентом из Англии, но до переговоров между клубами дело не дошло. Через 2,5 года после этого я подписал контракт с "Амкаром". Были предложения и из "Манчестер Сити" – еще до того, как они начали покупать звезд и у них не было богатых спонсоров. "Дерби Каунти" и другие средние клубы также интересовались мной. Но я не жалею, что оказался в "Амкаре" и провел там столько лет. В Перми я получил любовь и уважение болельщиков. Меня это устраивало.