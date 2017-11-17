Георгий Джикия: "Три месяца каникул убирал школьную территорию, траву косил, батареи красил"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия отметил, что в детстве ему приходилось подрабатывать. По его словам, чтобы ездить на тренировки, уходило много денег и времени.

– Хоккеист Артемий Панарин рассказывал, что дед возил его на тренировки из Коркино в Челябинск, а бабушка, чтобы добыть деньги на бензин на трассе пирожками торговала.

– И у меня на дорогу из Балашихи в Перово – полтора часа в один конец – уходило очень много денег, с учетом того, что надо делать две пересадки. В то время мы жили не так, чтобы многое себе позволять. Но родители тяжело работали, чтобы я мог ездить на тренировки, чтобы старший брат тоже благополучно рос. Спасибо им, что при таких обстоятельствах у нас было все, что нужно – игрушки, одежда, кроссовки. А как-то я сам три месяца школьных каникул подрабатывал – убирал школьную территорию, траву косил, батареи красил. На заработанное купил бутсы.

– Чем старший брат занимается?

– Стоматолог. Если кому-то надо сделать зубы – 25 процентов скидки! На Лесной улице – так и напишите!

Джикия улыбается, а я замечаю:

– Неплохо брат устроился – в самом центре Москвы, рядом с Тверской.

– Да какая Москва? Другая Лесная. Работает рядом со мной, с базой в Тарасовке. Там клиника своя, все отлично. Я тоже у него делаю процедуры.

– И другие спартаковцы?

– Пока нет. Но ничего, скоро подпишем официальные бумаги, спартаковцам будет предоставлена скидка. Все сделаем красиво! (Игорь РАБИНЕР)