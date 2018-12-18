Георгий Джикия: "Капитан "Спартака" – это очень круто"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия, отвечая на вопросы футболисток женской сборной России, отметил, что ему нравится быть капитаном. Также он добавил, что любит управлять автомобилем.

– Капитан "Спартака" – это очень круто, но данный момент у нас все поменялось, все вернулось на свои места, – цитирует Джикию официальный сайт РФС. – Теперь я вице-капитан, что тоже не менее престижно. Играть в роли капитана "Спартака" – очень круто.



Боюсь ли я чего-то? Это слишком глубокий вопрос. Наверное, чего-то боюсь. Может быть, одиночества. Хотя вряд ли со мной такое может произойти, вокруг меня всегда много людей.



Люблю водить автомобиль, вывести из себя могут только пробки. В Москве они слишком огромные. А так, спокойно отношусь к мелочам, которые происходят на дороге. Бывало хотелось выйти из машины и поговорить, но нельзя мне этого делать. XXI-й век, регистраторы и все такое.