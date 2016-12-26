Георгий Джикия: "Каннаваро – не идеал, но хороший защитник"

Защитник "Амкара" Георгий Джикия, который, по информации "СЭ", на следующей неделе с большой долей вероятности официально перейдет в "Спартак", не стал раскрывать своих карьерных целей. Он также отметил, что не считает бывшего капитана сборной Италии Фабио Каннаваро идеальным защитником.

– Чувствуете в себе силы для перехода на более высокий уровень? Есть ли мечта?

– Мечты нет – есть цель.

– Расскажите.

– Это личное.

– Попасть в "Милан"?

– Это тоже неплохой вариант.

– Мне кажется, надо через паузу, через "Дженоа".

– Ну, не знаю. Посмотрим, как сложится.

– Вы по образованию центральный защитник. Кто ваш идеал? Неста, Барези, Каннаваро?

– Каннаваро – не идеал, но хороший защитник. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Джикии