Георгий Джикия: "Каннаваро – не идеал, но хороший защитник"

Защитник "Амкара" Георгий Джикия, который, по информации "СЭ", на следующей неделе с большой долей вероятности официально перейдет в "Спартак", не стал раскрывать своих карьерных целей. Он также отметил, что не считает бывшего капитана сборной Италии Фабио Каннаваро идеальным защитником.
– Чувствуете в себе силы для перехода на более высокий уровень? Есть ли мечта?
– Мечты нет – есть цель.
– Расскажите.
– Это личное.
– Попасть в "Милан"?
– Это тоже неплохой вариант.
– Мне кажется, надо через паузу, через "Дженоа".
– Ну, не знаю. Посмотрим, как сложится.
– Вы по образованию центральный защитник. Кто ваш идеал? Неста, Барези, Каннаваро?
– Каннаваро – не идеал, но хороший защитник. (Сергей ЕГОРОВ)