Георгий Чантурия: "Урал" после забитого гола стал играть так, как это нравится "СКА-Хабаровск"

Полузащитник "Урала" Георгий Чантурия после матча 9-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:1) отметил, что команда после забитого гола стала играть так, как это удобно сопернику. По его словам, это привело к потере очков.

- Мы играли хорошо примерно 60 минут, до тех пор, как нам удалось забить гол, - приводит пресс-служба "Урала" слова Чантурии. - После этого мы почему-то начали играть так, как это нравится сопернику. Это наша самая большая ошибка. Повреждение? Думаю, ничего страшного. Оно осталось с игры за сборную, еще три дня назад был перелет. Накопилась усталость. Завтра буду восстанавливаться. Думаю, все будет хорошо.