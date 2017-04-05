Геннадий Шилов: "РФПЛ можно сократить и до шести клубов. 16 команд - оптимальный вариант"

Президент "Амкара" Геннадий Шилов не поддержал предложение о сокращении числа участников турнира премьер-лиги с 16 до 14 команд. Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил о готовности уменьшить количество клубов на один-два сезона. По его словам, это должно повысить общий уровень лиги, а также позволит турниру быть более стабильным в финансовом плане.

– Можно сократить лигу и до шести команд, – сказал Шилов. – Считаю, что 16 клубов – это оптимальный вариант.

– Повысит ли эта мера уровень финансовой стабильности, ради чего и затевается уменьшение клубов?

– Не думаю. У нас же команды есть не в одной Москве.

– То есть вы против этой меры.

– Не то что против. Думаю, нужно все сохранить так, как было. Считаю нецелесообразными такие изменения. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)