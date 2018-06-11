Геннадий Орлов: "В "Зенит" приходит замечательная блондинка Бурова, она достойна уважения"

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов отметил, что вместе с Сергеем Семаком в клуб приходят хорошие специалисты. В "Зенит" придут тренер Александр Низелик и врач-реабилитолог Мария Бурова, с которыми Семак работал ранее в "Уфе".

– Низелик явно возвращается в "Зенит", и ещё в петербургском клубе будет женщина – врач-реабилитолог Мария Бурова. Она год работала в "Уфе", Семак брал её из "Локомотива", – сказал Орлов в передаче "ГСО Live". - Это очень хороший специалист, и это очень важный процесс для "Зенита". Помните череду травм? Кокорин и Маммана еще только лечатся. Врач-реабилитолог – это и упреждение травм, и восстановление после травм. Это замечательная блондинка, с которой я знаком. Несколько раз ездил в Уфу, видел ее, и к ней с огромным уважением относятся футболисты. Она вообще достойна уважения, как и сам Сергей Семак.