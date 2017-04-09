Геннадий Орлов: "Спартак" очень близок к чемпионству"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отметил, что "Спартак", скорее всего, станет чемпионом России. Красно-белые идут на первом месте в турнирной таблице и опережают ближайшего преследователя на 8 очков.

– Между тем, "Спартак" на классе победил в Уфе. Чемпион?

– Конечно, "Спартак" мастеровитее "Уфы". Но ведь у хозяев отличился Ваня Обляков, способный парень, левша. Как же его можно было упустить "Зениту? Подопечным Семака не хватило исполнительского мастерства. "Спартак" мощнее и очень близок к чемпионству.

Полное интервью Орлова