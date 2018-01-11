Геннадий Орлов: "Смолову нужно воссоединиться с Кокориным в "Зените"

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающему "Краснодара" Федору Смолову будет более полезно перейти в "Зенит". По словам специалиста, форварду необходимо воссоединиться с Александром Кокориным, с которым они ранее выступали за московское "Динамо".
– Шалимов сообщил всему миру, что ему подошел бы Дзюба. В это же время говорят о возможном уходе Смолова из "Краснодара", – сказал Орлов в эфире "Эха Москвы" в Санкт-Петербурге. – Какой смысл рисковать и уезжать за границу перед чемпионатом мира? По большому счету, ему надо воссоединяться с Кокориным в "Зените", не в "Краснодаре".
Говоря откровенно, Дзюбе нужно сейчас совершить какой-то подвиг, чтобы Манчини в него поверил. Артем, судя по всему, согласился перейти в "Локомотив" летом, но что-то не получилось. А сейчас, думаю, к "железнодорожникам" ему нет смысла идти.
- Александр Кокорин
- Артем Дзюба
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- Игорь Шалимов
- Динамо Москва (футбол)
- Краснодар
- Федор Смолов
- Геннадий Орлов
Дядька
В принципе ГСО прав, только не надолго этому Феде играть на высшем уровне. 27 лет для напа возраст зрелый, что выросло то выросло. Но приятно все же как скверноту колбасит. ) И как Егорка Титькин на Федю в другой ветке облизывается. Вместо того чтобы о Енисее думать всякой чепухой голову забивает.
02:22
Семь ветров
Люблю Генку, такого пургомёта нам никогда больше не сыскать, особенно нравится что шлюбе не следует идти в Локо (2е место хоть и не титул, но медали), а вдруг случится чудо и рждшники удержат преимущество... Впрочем и так понятно, шлюбе не титулы нужны, а евро, этого добра у Зенита полным полно, бабушки не подводят))
23:56 11 января
Al Rains
В экстазе!!!
23:50 11 января
Очень плохой мальчик
Гена,кончай нести бред!
23:34 11 января
Излучение Гаврилова-Черенкова
Орлову пора воссоединиться с Гусевым и Уткиным и готовиться к совместным репортажам с ЧМ-18.
23:33 11 января
ravilius777
Смолов давай на полгода в аренду в ЦСКА, золотую медаль хоть получишь, да и Лигу Европы взять не мешает, а после в Реале на скамейке отдохнешь
23:22 11 января
SoulBringer
Скорее Кока поймет, что пора валить из зени подальше)))
23:07 11 января
SSergey
Ага, перейти в команду, которая перед чемпионатом мира, загубила столько потенциальных игроков сборной России что стукач Радченков мог бы позавидовать.
22:44 11 января
К.Б.Ын
Шо то мне известный комментатор Геннадий Орлов стал напоминать Петьку Порошенко) Петьке говорят- пора сдаваццо, а он нам грит- мне газпром поможет)))
22:24 11 января
prof75
Мне позволено всё, другим ничего. Как виляет определённой частью тела г.Орлов! Когда последний раз на высшем уровне появился доморощенный игрок в Зените? Со времён Кержакова, Аршавина и др. -0,0.
22:23 11 января
AiXai51
Умник орлов сил уже нет...
22:21 11 января
shpasic
лучше с Мамаевым.
22:17 11 января
Serenky25
А нужно ли это кому то кроме Синита?
22:14 11 января