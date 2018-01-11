Геннадий Орлов: "Смолову нужно воссоединиться с Кокориным в "Зените"

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающему "Краснодара" Федору Смолову будет более полезно перейти в "Зенит". По словам специалиста, форварду необходимо воссоединиться с Александром Кокориным, с которым они ранее выступали за московское "Динамо".

– Шалимов сообщил всему миру, что ему подошел бы Дзюба. В это же время говорят о возможном уходе Смолова из "Краснодара", – сказал Орлов в эфире "Эха Москвы" в Санкт-Петербурге. – Какой смысл рисковать и уезжать за границу перед чемпионатом мира? По большому счету, ему надо воссоединяться с Кокориным в "Зените", не в "Краснодаре".

Говоря откровенно, Дзюбе нужно сейчас совершить какой-то подвиг, чтобы Манчини в него поверил. Артем, судя по всему, согласился перейти в "Локомотив" летом, но что-то не получилось. А сейчас, думаю, к "железнодорожникам" ему нет смысла идти.