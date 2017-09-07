Геннадий Орлов: "Почему петербуржцы должны платить за перенос медиацентра на стадионе "Крестовский"?"

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался против идеи строительства медиацентр там, где выкатывается поле на стадионе "Крестовский". По его словам, это требует больших затрат.

- Во время Кубка конфедераций я узнал, кто решил построить медиацентр там, где выкатывается поле, - сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге". - Мне ответили, что эта идея принадлежит оргкомитету. Существует два оргкомитета: в ФИФА и в России. Почему город должен оплачивать то, что придумали в ФИФА или в российском оргкомитете? Или тут какое-то плутовство и кто-то недоговаривает? 400 миллионов нужно только для того, чтобы его разобрать. А где будут создавать новый медиацентр? На этом же месте - еще 400 миллионов, а потом разбирать - еще 400 миллионов.

Я являюсь жителем Петербурга, почему наши деньги должны идти туда? Из-за чьей-то прихоти? Об этом никто не говорит по какой-то причине. Кому принадлежит это решение, чтобы на специально подготовленном месте для выкатывания футбольного поля, поставили медиагородок? Неужели не хватает места около стадиона? Почему петербуржцы должны платить за это деньги?