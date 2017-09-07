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19:43 | Футбол — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Почему петербуржцы должны платить за перенос медиацентра на стадионе "Крестовский"?"

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Известный комментатор Геннадий Орлов высказался против идеи строительства медиацентр там, где выкатывается поле на стадионе "Крестовский". По его словам, это требует больших затрат.

- Во время Кубка конфедераций я узнал, кто решил построить медиацентр там, где выкатывается поле, - сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге". - Мне ответили, что эта идея принадлежит оргкомитету. Существует два оргкомитета: в ФИФА и в России. Почему город должен оплачивать то, что придумали в ФИФА или в российском оргкомитете? Или тут какое-то плутовство и кто-то недоговаривает? 400 миллионов нужно только для того, чтобы его разобрать. А где будут создавать новый медиацентр? На этом же месте - еще 400 миллионов, а потом разбирать - еще 400 миллионов.

Я являюсь жителем Петербурга, почему наши деньги должны идти туда? Из-за чьей-то прихоти? Об этом никто не говорит по какой-то причине. Кому принадлежит это решение, чтобы на специально подготовленном месте для выкатывания футбольного поля, поставили медиагородок? Неужели не хватает места около стадиона? Почему петербуржцы должны платить за это деньги?

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Thomas_Boy_

Вот только насчет облажавшихся... Тут Сержа заносит. У нас так не принято. У нас если человек не справился, его переводят на другой ответственный пост.

20:10

Tribunal Z

На подпись жалобу и проблему в администрацию президента. Там козлов быстро на место поставят и правильное решение укажут

20:10

serzheo

Medved.___ Я не думаю что ты честнее других, более того, я уверен что ты - худший вариант. И если ты облажаешься - мы тебя на вилы поднимем. И с высоты второго этажа ты будешь вещать о коррупции.

20:09

Thomas_Boy_

Согласен с Сержем. У нас страной управляют честнейшие люди. А в Питере особенно. Просто московитые гадят постоянно. И немного госдеп. От этого все проблемы. А так бы Слюняев и бакланов победил, и медиацентр в правильном месте построили.

20:07

Medved.

serzheo - вреда от меня меньше будет, украду меньше, больше до людей дойдет, а кол себе в ж.. оставьте

20:04

Bibigon2000

BosS73 то есть его не напрягает что вся Россия заплатила 60 миллиардов за сам стадион, который бомжам за 1 рубль достался? 19:53-------------------какой-то жидкий и нестройный сегодня хор...ау!!! свинопетушки,где вы???

20:02

serzheo

Medved.___ Ну иди ты поуправляй. А если не справишься - мы тебя в кипяток, или на кол. Готов?

20:01

Medved.

не проще ли прямо сказать, что воры правят страной и Питером?

20:00

rusfed 2.0

Действительно. Пусть платят пиндосы

19:57

BosS73

то есть его не напрягает что вся Россия заплатила 60 миллиардов за сам стадион, который бомжам за 1 рубль достался?

19:53

shpasic

конечно, Геннадий Сергеевич переживает за свою пенсию.

19:52