Геннадий Орлов: "Почему петербуржцы должны платить за перенос медиацентра на стадионе "Крестовский"?"

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался против идеи строительства медиацентр там, где выкатывается поле на стадионе "Крестовский". По его словам, это требует больших затрат.
- Во время Кубка конфедераций я узнал, кто решил построить медиацентр там, где выкатывается поле, - сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге". - Мне ответили, что эта идея принадлежит оргкомитету. Существует два оргкомитета: в ФИФА и в России. Почему город должен оплачивать то, что придумали в ФИФА или в российском оргкомитете? Или тут какое-то плутовство и кто-то недоговаривает? 400 миллионов нужно только для того, чтобы его разобрать. А где будут создавать новый медиацентр? На этом же месте - еще 400 миллионов, а потом разбирать - еще 400 миллионов.
Я являюсь жителем Петербурга, почему наши деньги должны идти туда? Из-за чьей-то прихоти? Об этом никто не говорит по какой-то причине. Кому принадлежит это решение, чтобы на специально подготовленном месте для выкатывания футбольного поля, поставили медиагородок? Неужели не хватает места около стадиона? Почему петербуржцы должны платить за это деньги?
Thomas_Boy_
Вот только насчет облажавшихся... Тут Сержа заносит. У нас так не принято. У нас если человек не справился, его переводят на другой ответственный пост.
20:10
Tribunal Z
На подпись жалобу и проблему в администрацию президента. Там козлов быстро на место поставят и правильное решение укажут
20:10
serzheo
Medved.___ Я не думаю что ты честнее других, более того, я уверен что ты - худший вариант. И если ты облажаешься - мы тебя на вилы поднимем. И с высоты второго этажа ты будешь вещать о коррупции.
20:09
Thomas_Boy_
Согласен с Сержем. У нас страной управляют честнейшие люди. А в Питере особенно. Просто московитые гадят постоянно. И немного госдеп. От этого все проблемы. А так бы Слюняев и бакланов победил, и медиацентр в правильном месте построили.
20:07
Medved.
serzheo - вреда от меня меньше будет, украду меньше, больше до людей дойдет, а кол себе в ж.. оставьте
20:04
Bibigon2000
BosS73 то есть его не напрягает что вся Россия заплатила 60 миллиардов за сам стадион, который бомжам за 1 рубль достался? 19:53-------------------какой-то жидкий и нестройный сегодня хор...ау!!! свинопетушки,где вы???
20:02
serzheo
Medved.___ Ну иди ты поуправляй. А если не справишься - мы тебя в кипяток, или на кол. Готов?
20:01
Medved.
не проще ли прямо сказать, что воры правят страной и Питером?
20:00
rusfed 2.0
Действительно. Пусть платят пиндосы
19:57
BosS73
то есть его не напрягает что вся Россия заплатила 60 миллиардов за сам стадион, который бомжам за 1 рубль достался?
19:53
shpasic
конечно, Геннадий Сергеевич переживает за свою пенсию.
19:52