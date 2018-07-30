Гендиректор "Уфы" назвал качественным судейство в матче с "Локомотивом"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после матча 1-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) отметил, что арбитр Михаил Вилков качественно отработал на этой игре. По его словам, претензии железнодорожников необоснованы.

- Мне показалось, арбитр работал нормально, судейство было качественным, - приводит "Р-Спорт" слова Газизова. - Что касается незасчитанного гола, то это сложный момент. Линейный судья сразу зажег флаг, футболисты посмотрели и прекратили играть, а если бы флаг не был поднят, то и момента, может быть, и не было бы. А эпизод, когда Сильвестр Игбун наступил на ногу игроку "Локомотива", - игровой, он же сделал это неумышленно, тем более соперник до этого упал на газон.

Согласен, что ВАР необходимо использовать, чемпионат мира в России доказал, что прогресс должен быть в футболе. Система будет помогать арбитрам. Чтобы установить ВАР на стадионе "Нефтяник", необходимо будет применить какие-то технические решения, но мы готовы сделать это. Вряд ли возможно внедрить ВАР повсеместно, сначала можно начать на некоторых аренах, тем более, некоторые клубы уже проявили такую инициативу.