Гендиректор "Анжи - о победе над "Динамо": "Мы еще живы!"

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов – о гостевой победе в матче 8-го тура РПЛ над "Динамо" со счетом 1:0.

– Лучше всего к этой победе подходит слоган "Анжи, Живи!"

– Вы правы. Действительно "Анжи, живи"

– Заслужили победу?

– Думаю, да. Конечно, территорией во втором тайме больше владело "Динамо". Они попали в перекладину, был пенальти в наши ворота. Но если не рассматривать чисто футбольные аспекты, считаю, что "Анжи" сегодня проявил характер, выстоял. В сложный момент ребята доказали, что они большие молодцы.

– Как оцените судейство?

– К судьям нет никаких вопросов. Много ли потратил нервов? Я, может быть, переживаю не очень эмоционально, но у меня все это в душе. Нервы не оценишь килограммами, граммами или миллилитрами. Но хорошо то, что хорошо кончается.

– Может быть, теперь спонсоры повернутся к вам лицом?

– Но нам же не говорили: победите – придут спонсоры. Нельзя все привязывать к конкретным играм. Я просто очень надеюсь, что "Анжи" продолжит жить. У нас есть команда, футбольный клуб со славной историей . Очень хочется, чтобы к нам повернулись лицом. И не только из-за этой победы, а вообще.

– У клуба есть средства на премиальные за эту победу?

– Ничего абсолютно не поменялось. Все по-прежнему... Все финансирование "Анжи" производится одним человеком – Османом Гаирбековичем Кадиевым из его личных средств. У нас по зарплате задержки четыре мясяца. Какие уж тут премиальные... Просто ребята бьются, стараются, играют за свое имя, свою честь, честь клуба, честь республики. Очень приятно, что подобрался такой коллектив.

– Команда еще готова потерпеть?

– Все показывает игра. Если бы ребятам все было безразлично, наверное, они не бились бы, не переживали бы. Пока у нас есть хоть какие-то шансы, "Анжи" борется. Значит, мы еще живы!

– На гостевой кубковый матч с "Майкопом" деньги есть?

– Естественно, уже взяли билеты. Да, что касается переездов, перелетов, питания, проживания – все это делается за счет средств Кадиева. Но понятно, что ему одному тяжело тянуть все – и зарплаты, и премиальные, и налоги и прочее. С этим у нас очень большие проблемы. Хочется надеяться, что произойдут положительные изменения. Потому что ребята этого заслуживают.