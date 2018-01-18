Гендиректор "Амкара": "Предложенные критерии на легионеров слишком жесткие"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин рассказал, что предложенные на общем собрании Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) критерии на легионеров слишком жесткие. Он отметил, что клуб не может себе позволить дорогостоящих иностранцев.
-Плохо отношусь к предложенным критериям на легионеров, – сказал Резвухин. – Они слишком жесткие. Мы далеко не тот клуб, который может позволить себе купить дорогостоящего иностранца. Конечно, мы могли бы выступать только одними россиянами. Но качественный игрок с отечественным паспортом стоит тоже очень дорого.
– Значит, если такие критерии примут, "Амкар" будет рассчитывать только на своих молодых воспитанников?
– Посмотрим. Все еще будет дорабатываться. Ведь не только мы выступили против таких критериев.
– А кто еще?
– Клубы с небольшим бюджетом, которые не могут позволить себе дорогие покупки.
Отметим, с сезона-2020/21 предлагается ввести следующие критерии для не менее чем 50 процентов от максимального количества легионеров в заявке команды на сезон. Клубы РФПЛ высказались за восемь иностранцев в заявке.(Павел ГУРЕВИЧ)
Островзаячий
Вот и стало понятно, кто враг развития российского футбола. Резвухин и компания. Не хотим воспитывать своих, возиться с пацанами. Дешевых нигеров хотим покупать. Да пошли....
15:30
ЛокоМотив
если одновременно смягчить критерии и увеличить число легионеров,получим автоматически не просто хлам,а огромную кучу хлама со всего мира
14:06
sb1006
Чем европейский шлак лучше тех же россиян, играющих в ФНЛ ? По крайней мере деньги за покупку российских игроков будут пополнять буджеты российских клубов, а не болгарских и черногорских.
12:35
Bibigon2000
Отметим, с сезона-2020/21 предлагается ввести следующие критерии для не менее чем 50 процентов от максимального количества легионеров в заявке команды на сезон. Клубы РФПЛ высказались за восемь иностранцев в заявке.(Павел ГУРЕВИЧ) ============ сам то понял,что написал?
12:19