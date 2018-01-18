Гендиректор "Амкара": "Предложенные критерии на легионеров слишком жесткие"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин рассказал, что предложенные на общем собрании Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) критерии на легионеров слишком жесткие. Он отметил, что клуб не может себе позволить дорогостоящих иностранцев.

-Плохо отношусь к предложенным критериям на легионеров, – сказал Резвухин. – Они слишком жесткие. Мы далеко не тот клуб, который может позволить себе купить дорогостоящего иностранца. Конечно, мы могли бы выступать только одними россиянами. Но качественный игрок с отечественным паспортом стоит тоже очень дорого.

– Значит, если такие критерии примут, "Амкар" будет рассчитывать только на своих молодых воспитанников?

– Посмотрим. Все еще будет дорабатываться. Ведь не только мы выступили против таких критериев.

– А кто еще?

– Клубы с небольшим бюджетом, которые не могут позволить себе дорогие покупки.

Отметим, с сезона-2020/21 предлагается ввести следующие критерии для не менее чем 50 процентов от максимального количества легионеров в заявке команды на сезон. Клубы РФПЛ высказались за восемь иностранцев в заявке.(Павел ГУРЕВИЧ)