12:12 | Футбол — РФПЛ

Гендиректор "Амкара": "Предложенные критерии на легионеров слишком жесткие"

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Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин рассказал, что предложенные на общем собрании Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) критерии на легионеров слишком жесткие. Он отметил, что клуб не может себе позволить дорогостоящих иностранцев.

 
Ни Лоренсо МЕЛЬГАРЕХО, ни ЗЕ ЛУИШ, ни Луиз АДРИАНУ не подходят под критерии легионеров, предложенные РФС.Легионеры в РФПЛ вымрут. Если вот это утвердят

-Плохо отношусь к предложенным критериям на легионеров, – сказал Резвухин. – Они слишком жесткие. Мы далеко не тот клуб, который может позволить себе купить дорогостоящего иностранца. Конечно, мы могли бы выступать только одними россиянами. Но качественный игрок с отечественным паспортом стоит тоже очень дорого.

– Значит, если такие критерии примут, "Амкар" будет рассчитывать только на своих молодых воспитанников?

– Посмотрим. Все еще будет дорабатываться. Ведь не только мы выступили против таких критериев.

– А кто еще?

– Клубы с небольшим бюджетом, которые не могут позволить себе дорогие покупки.

Отметим, с сезона-2020/21 предлагается ввести следующие критерии для не менее чем 50 процентов от максимального количества легионеров в заявке команды на сезон. Клубы РФПЛ высказались за восемь иностранцев в заявке.(Павел ГУРЕВИЧ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Островзаячий

Вот и стало понятно, кто враг развития российского футбола. Резвухин и компания. Не хотим воспитывать своих, возиться с пацанами. Дешевых нигеров хотим покупать. Да пошли....

15:30

ЛокоМотив

если одновременно смягчить критерии и увеличить число легионеров,получим автоматически не просто хлам,а огромную кучу хлама со всего мира

14:06

sb1006

Чем европейский шлак лучше тех же россиян, играющих в ФНЛ ? По крайней мере деньги за покупку российских игроков будут пополнять буджеты российских клубов, а не болгарских и черногорских.

12:35

Bibigon2000

Отметим, с сезона-2020/21 предлагается ввести следующие критерии для не менее чем 50 процентов от максимального количества легионеров в заявке команды на сезон. Клубы РФПЛ высказались за восемь иностранцев в заявке.(Павел ГУРЕВИЧ) ============ сам то понял,что написал?

12:19