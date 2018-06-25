Гендир "Динамо": "В следующем сезоне ставим задачу пробиться в еврокубки"

Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров заявил, что в грядущем сезоне команда планирует побороться за попадание в еврокубковую зону.

– Исходя из тех реалий, которые у нас есть по составу, мы будем ставить задачу войти в пятерку-шестерку в таблицке РФПЛ, пробраться в зону еврокубков, – приводит клубная пресс-служба слова Федорова. – Глобальной перестройки команды не будет. Мы планируем точечное усиление и спортивный директор Роман Широков ведет работу в этом направлении. В ближайшие две-три недели мы точно определимся, и вы узнаете об усилении. Оно точно будет.

В прошедшем сезоне "Динамо" заняло восьмое место в таблице РФПЛ.