Гендир "Анжи": "Мои слова о возможном снятии команды с РПЛ вырваны из контекста. Но ситуация непростая"

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов прокомментировал "СЭ" свое высказывание по поводу судьбы команды.



В интервью газете "Молодежь Дагестана" он, отвечая на вопрос о возможном снятии команды с чемпионата ответил: "Учитывая очень тяжелую финансовую ситуацию в данный момент, ничего нельзя исключать. Но мы прилагаем все усилия, чтобы этого не случилось".

- Отвечу так, - сказал Флегонтов. - Мои слова все-таки были несколько вырваны из контекста. Вы же сами понимаете. Журналисты обратились ко мне через пресс-службу. Мой ответ был в контексте нашего разговора. Это не то, что я кричу "Караул!"



- Насколько сложная сейчас ситуация в "Анжи"?



- Да, есть определенные проблемы. Не хватает денежных средств на ряд вещей. Вдаваться в подробности я не буду. Президент клуба прилагает все усилия, чтобы выправить ситуацию. Наверное, у нас все будет нормально. Думаю, сможем стартовать и участвовать в чемпионате России. Но, не стану лукавить, на данный момент финансовая ситуация не простая. Мы прилагаем все усилия, чтобы ее нормализовать.

- После вашего интервью многие начали задаваться вопросом: а зачем же "Анжи" тогда заявлялся в РПЛ?



- В данный момент, как я уже сказал, не хватает средств на ряд вещей. Но нельзя сказать, что у "Анжи" вообще нет денег. За командой стоит Республика. Надеюсь, Дагестану проект не безразличен. В долгую мы видим, что будет все нормально. Но я не привык врать. Сегодня есть определенные финансовые сложности.



Я работаю здесь полтора месяца. Меня приглашал сюда Осман Гаирбекович (Кадиев - Прим. "СЭ"), которого все знают как здравомыслящего человека. Он давал гарантии, значит, уже заручился поддержкой. Я не могу ставить под сомнение слова человека, которого я знаю много лет. Пока никто "караул" не кричит! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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