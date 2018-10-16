17:06 | Футбол — РПЛ

Гайсин покинул "Бутырку" после очной ставки с Кокориным и Мамаевым

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Генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин, один из потерпевших в деле с нападающим "Зенита"  Александром Кокориным и хавбеком "Краснодара"  Павлом Мамаевым, покинул СИЗО "Бутырка" после проведения очной ставки.  От комментариев Гайсин отказался. 

- Мы подписали бумагу о неразглашении, - сообщил представитель потерпевшего.  (Александр Рогулев)

Напомним, Кокорин и Мамаев были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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https://rsport.ria.ru/football/20181016/1144102451.html

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