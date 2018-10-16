Гайсин покинул "Бутырку" после очной ставки с Кокориным и Мамаевым

Генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин, один из потерпевших в деле с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым, покинул СИЗО "Бутырка" после проведения очной ставки. От комментариев Гайсин отказался.
- Мы подписали бумагу о неразглашении, - сообщил представитель потерпевшего. (Александр Рогулев)
Напомним, Кокорин и Мамаев были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".
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