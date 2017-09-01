Гаджи Гаджиев: "За время моей работы в "Амкаре" сменилось 26-27 футболистов"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев выразил надежду, что пермяки смогут улучшить качество своей игры. Специалист также добавил, что в его команде мало футболистов, которые готовы выступать на высоком уровне.

– Ситуация с изменением футболистов? Она, на самом деле, непростая, - цитирует клубная пресс-служба Гаджиева. - За тот период, который я здесь работаю, у нас сменилось, порядка, 26-27 футболистов. Особо серьезные изменения претерпели основные позиции. Линия обороны практически заново укомплектована, за исключением Занева.

Был период, когда мы приглашали значительную группу игроков, пусть не имеющих опыта, но уже с очевидным потенциалом и уже практически готовых играть на высоком уровне. Это Гиголаев, Джикия, Комолов, Костюков. Сейчас, к сожалению, такой группы нет, но все равно, те ребята, которые пришли к нам, они обладают определенным потенциалом.

Я думаю, в ближайшее время они станут игроками достойными уровня премьер-лиги, но пока приходится ждать. В любом случае, я верю в то, что мы сможем улучшить качество игры. Мне кажется, оно у нас становится более высокого уровня. И те футболисты, о которых я говорил, нам в этом помогут.