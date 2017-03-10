Гаджи Гаджиев: "Возвращение Селихова в "Амкар" сделало бы оборону более надежной

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев подчеркнул, что во время зимнего трансферного окна команде не удалось подписать одаренных игроков. Специалист был бы не против вернуть вратаря Александра Селихова, выступающего за "Спартак".

- Если "Спартак" предложит взять Селихова в аренду, мы сразу сделаем это, - приводит "Эхо Перми" слова Гаджиева. - Хомич справляется со своими обязанностями, но Селихов был внутри коллектива, был одним из лидеров и вице-капитаном. Его возвращение сделало бы нашу команду надежнее.

"Амкар" получил новую команду - Роланд Гиголаев, Павел Комолов, Георгий Джикия, который, к сожалению, ушел. За последние два года нас покинуло 22-23 игрока, чуть поменьше пришло. Ушел либо балласт, либо очень хорошие игроки. Такому клубу, как "Амкар", сложно все время получать одаренных, но нераскрученных футболистов. В этот раз нам это не удалось.