20:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гаджи Гаджиев: "Возвращение Селихова в "Амкар" сделало бы оборону более надежной

0
0
0
0

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев подчеркнул, что во время зимнего трансферного окна команде не удалось подписать одаренных игроков. Специалист был бы не против вернуть вратаря Александра Селихова, выступающего за "Спартак".

- Если "Спартак" предложит взять Селихова в аренду, мы сразу сделаем это, - приводит "Эхо Перми" слова Гаджиева. - Хомич справляется со своими обязанностями, но Селихов был внутри коллектива, был одним из лидеров и вице-капитаном. Его возвращение сделало бы нашу команду надежнее.

"Амкар" получил новую команду - Роланд Гиголаев, Павел Комолов, Георгий Джикия, который, к сожалению, ушел. За последние два года нас покинуло 22-23 игрока, чуть поменьше пришло. Ушел либо балласт, либо очень хорошие игроки. Такому клубу, как "Амкар", сложно все время получать одаренных, но нераскрученных футболистов. В этот раз нам это не удалось.

Дополнительная информация

http://echoperm.ru/interview/299/146619/

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ