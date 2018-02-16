18:18 | Футбол — РФПЛ

Гаджи Гаджиев: "РФПЛ могла бы учесть дату выборов при составлении календаря"

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Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев отметил, что для пермяков не является проблемой перенов матча 23-го тура чемпионата России против ЦСКА, запланированного на день выборов президента РФ. Специалист также добавил, что РФПЛ должна была учесть день выборов при составлении календаря.

- Я спокойно отношусь к переносу матча, конечно, в день выборов нужно перенести игру, - цитирует ТАСС Гаджиева. - Но у РФПЛ была возможность учесть это до выборов. Это можно было учесть, поэтому такое замечание может быть, но не будем делать из этого большую проблему.

Гораздо большей проблемой является неясность с тем, куда будет перенесена игра с ЦСКА. Если это перенос игры на один день назад или вперед, то это непринципиально, но если игры вообще не будет в это время, то это плохо.

Напомним, что четыре матча 23-го тура чемпионата России - ЦСКА - "Амкар", "Рубин" - "Спартак", "Зенит" - "Динамо" и "Локомотив" - "Ахмат" - будут перенесены с 18 марта.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

Podvodnik, особенно усатый Назаров.

20:15

Podvodnik

Причём здесь футбол и выборы. Думаю болельщики всех команд, чьи матчи перенесли саботируют выборы или проголосуют против нашего великого кормчего.

19:58

Бу-га-га!

Вопреки___ Дебил, а если бы написали, что перенесли матчи с участием Динамо, Рубина, Амкара и Ахмата, ты бы точно так же гнусавил?)))

19:15

Вопреки

Прядкина и Мутко давно нужно гнать из футбола поганой метлой - каждый год одно и то же .. И где проколоться - то - с днем выборов Президента России... только за этот факт руководству Страны, нужно избавить российский футбол от этих "великих" функционеров, плюющих не только на законодательные акты ГД и СФ, но и на интересы болельщиков.. и только ради того, чтобы угодить боссам столичных и питерского клуба, а подготовку и планирование работы к назначенным матчам, региональных команд, можно и скомкать... ведь за это им ничего не будет, поскольку у команд за Садовым Кольцом, нет крыши в Правительстве или Кремле

18:46

shpasic

представители клубов могли бы учесть дату выборов, когда соглашались с календарём.

18:26

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