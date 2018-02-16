Гаджи Гаджиев: "РФПЛ могла бы учесть дату выборов при составлении календаря"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев отметил, что для пермяков не является проблемой перенов матча 23-го тура чемпионата России против ЦСКА, запланированного на день выборов президента РФ. Специалист также добавил, что РФПЛ должна была учесть день выборов при составлении календаря.

- Я спокойно отношусь к переносу матча, конечно, в день выборов нужно перенести игру, - цитирует ТАСС Гаджиева. - Но у РФПЛ была возможность учесть это до выборов. Это можно было учесть, поэтому такое замечание может быть, но не будем делать из этого большую проблему.

Гораздо большей проблемой является неясность с тем, куда будет перенесена игра с ЦСКА. Если это перенос игры на один день назад или вперед, то это непринципиально, но если игры вообще не будет в это время, то это плохо.

Напомним, что четыре матча 23-го тура чемпионата России - ЦСКА - "Амкар", "Рубин" - "Спартак", "Зенит" - "Динамо" и "Локомотив" - "Ахмат" - будут перенесены с 18 марта.