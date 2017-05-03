Гаджи Гаджиев: "Никакого праздника для "Спартака" "Амкар" устраивать не будет"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев отметил, что бывшему вратарю пермской команды Александру Селихову приходится не просто в "Спартаке". По словам наставника, голкипер любит играть, а ему приходится сидеть на скамейке. Напомним, "Амкар" сыграет с красно-белыми в матче 28-го тура чемпионата России.

– "Спартак" может стать чемпионом России в Перми. Это мотивирует вашу команду дать бой сопернику?

– Рассчитываем, что на игру придет полный стадион, ведь в городе живет много болельщиков "Спартака". Матч должен получиться интересным. Но никакого праздника для красно-белых "Амкар" точно устраивать не будет! А что касается мотивации, то футболиста должна заводить любая игра, любая тренировка. Только тогда он растет. Вот этого мы хотим и просим от наших ребят.

– Как вам игра ваших бывших футболистов Селихова и Джикии?

– Селихову в нынешней ситуации сложно. Непросто быть вторым или третьим вратарем. Была бы возможность, мы бы взяли его в аренду у москвичей. Селихов обладает всеми качествами, чтобы играть в топовой команде России. Что касается Георгия, то он выходит в стартовом составе красно-белых, рады за него.

– С одной стороны, Селихов вот-вот станет чемпионом, с другой – практически не имеет игровой практики.

– Это во многом зависит, что хочет игрок, как он смотрит на свою карьеру. Саша относится к той категории людей, которые предпочтут играть в футбол, чем иметь медаль, не сделав особого вклада в ее завоевание. (Сергей АСТАХОВ)