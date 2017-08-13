Гаджи Гаджиев: "К сезону мы оказались не готовы"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что ждет трудной игры. По словам наставника, команда оказалась не готова к сезону.

– Жду трудной игры. "Краснодар" обладает большой группой квалифицированных футболистов, - отметил Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол". - Они умело контролируют мяч и находят бреши у соперника. Будет очень тяжелый мяч. Тем более, к сезону мы оказались не готовы.

Что касается ротации, то наши потери для нас более существенны, чем потеря "Краснодара" для него. У соперника большая группа качественных игроков. Поэтому это не так чувствуется. Конечно, Смолову трудно найти замену. У нас потери не такие яркие, однако для нас очень существенные. Огуде лишились, Йовечича. Пришлось закрывать их зоны через перестановки на поле.