Гаджи Гаджиев: "Игроку "Спартака" в схожей ситуации карточку не дали бы"

Бывший тренер "Анжи" Гаджи Гаджиев отметил, что махачкалинцы сыграли хорошо со "Спартаком" в матче 3-го тура чемпионата России (0:1). По его словам, арбитр встречи мог не удалять защитника Дмитрия Белорукова.

- "Анжи" в силу своих возможностей сыграл хорошо, "Спартак" – предсказуемо, — приводят "Известия" слова Гаджиева. – Я не оспариваю справедливость красной карточки игроку "Анжи", но считаю, что в точно такой же ситуации футболисту "Спартака" удаление бы не дали. На мой взгляд, красно-белым надо улучшать свою игру, если они хотят добиться успеха в квалификации Лиги чемпионов.