Гаджи Гаджиев: "Физическое состояние игроков "Амкара" нормальное, беспокоят другие проблемы"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Уфы" отметил, что сейчас клуб ищет возможности для усиления состава. Напомним, что пермский клуб проиграл все четыре стартовые игры сезона.

– Думаю, что физическое состояние игроков нормальное, замечаний ни в одной игре не было, – сказал во флеш-интервью Гаджиев. – Скорее другие проблемы беспокоят. Клуб ищет возможности усиления состава. Будем надеяться, что это произойдет.

Цикл подготовки всегда носит восстановительный характер. Тактику можно подвигать немножко. Для тонуса дать какое-то занятие, не более того.

"СЭ" проведет трансляцию встречи