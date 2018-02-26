Гаджи Гаджиев: "Если игроков "Амкара" будут приглашать, не сможем их сохранить"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев допускает, что некоторые клубы ждут лета, когда у девяти игроков пермской команды истекут сроки контрактов. Специалист отметил, что продажа Александра Селихова и Георгия Джикии в прошлом сезоне была вынужденной мерой.

– Продажа игроков для тренера – это всегда проблема. Потеря Селихова, Джикии и других стержневых игроков нам дорого обошлась с точки зрения борьбы за более высокие места. Не все понимают, что это вынужденная мера. Если бы у клуба был больший ресурс, мы бы доиграли этим составом до конца, может быть, поборолись за зону еварокубков и только потом их бы продали значительно дороже. Но практически целый год клуб жил на эти деньги. И сейчас у нас тоже не будет возможности сохранять игроков, если у них будут приглашения. У нас есть группа игроков, у кого заканчиваются контракты летом. Кто-то наверняка ждет возможности забрать их бесплатно. Мы тоже так поступаем. А у нас девять игроков, у которых заканчиваются контракты.