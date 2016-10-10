Футбольная ассоциация Финляндии: "Новости о допинг-тесте Еременко - спекуляция"

Футбольная ассоциация Финляндии назвала спекуляцией слухи о том, что полузащитник сборной Финляндии и ЦСКА Роман Еременко провалил допинг-тест. УЕФА отстранил 29-летнего финна от матчей на 30 дней. О причинах решения пока не сообщается.

– Вчерашние новости о Еременко в финских СМИ – просто спекуляция, – приводит "Р-Спорт" слова представителя пресс-службы Футбольной ассоциации Финляндии. – Мы были лишь проинформированы о его отстранении, дело это исключительно между УЕФА и его клубом ЦСКА, поэтому мы не можем подтвердить или опровергнуть что-либо по этому вопросу.

Еременко не принимал участия в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Исландией (2:3) и Хорватией (0:1). Из-за отстранения хавбек не сможет сыграть за ЦСКА в двух поединках группового турнира Лиги чемпионов с "Монако" (18 октября и 2 ноября), а также в премьер-лиге против "Уфы" (14 октября), "Локомотива" (23 октября), "Спартака" (29 октября) и "Амкара" (6 ноября).

Финские СМИ: Еременко провалил допинг-тест после матча Лиги чемпионов