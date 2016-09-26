Франк Веркаутерен: "Амкар" и "Крылья" в одинаковом состоянии подошли к очной встрече"

Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен в преддверии игры 8-го тура чемпионата России против "Амкара" подчеркнул, что обе команды в равных условиях подошли к встрече.

– То, что "Амкар" кубковый матч провел в среду, а мы в четверг, не может быть решающим фактором, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Веркаутерен. – Вы должны уметь играть трижды в неделю. Если же это окажется решающим фактором, значит, есть проблемы либо с физическим состоянием, либо с психологическим. Обе команды в равных условиях подходят к матчу.

Трансляция матча "Амкар" - "Крылья Советов"