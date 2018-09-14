Фото дня. Кокорин и его пятничный костюм

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин сфотографировался в специфическом костюме, состоящем из прозрачной сетки.
"Ничего особенно, просто пятничное настроение", - так охарактеризовал этот образ Твиттер "Зенита" на английском языке.
Nothing special, just a #FridayFeeIing 😀 pic.twitter.com/DsAzl3Pc26– FC Zenit in English (@fczenit_en) 14 сентября 2018 г.
Кокорин продолжает восстановление после травмы, полученной прошлой весной. И подобный "костюм" помогает ему в этом.
"Зенит" занимает 1-е место в РПЛ после шести туров, имея в активе 16 очков. Следующий матч сине-бело-голубые проведут на выезде против "Оренбурга" 16 сентября.