16:46 | Футбол — РПЛ

Фото дня. Кокорин и его пятничный костюм

Александр Кокорин. Фото twitter.com/fczenit_en
Александр Кокорин. Фото twitter.com/fczenit_en
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Нападающий "Зенита"  Александр Кокорин сфотографировался в специфическом костюме, состоящем из прозрачной сетки.

"Ничего особенно, просто пятничное настроение", - так охарактеризовал этот образ Твиттер "Зенита" на английском языке.

Кокорин продолжает восстановление после травмы, полученной прошлой весной. И подобный "костюм" помогает ему в этом.

"Зенит" занимает 1-е место в РПЛ после шести туров, имея в активе 16 очков. Следующий матч сине-бело-голубые проведут на выезде против "Оренбурга" 16 сентября.

Оренбург - Зенит

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