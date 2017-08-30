Финансовый университет: "К нам поступил другой Кокорин"

В Финансовый университет поступил не нападающий "Зенита" Александр Кокорин, а его младший брат – Кирилл, сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу учебного заведения. В пофамильном списке поступающих на полный срок обучения, опубликованном на сайте вуза, значатся два однофамильца – Кирилл Кириллович и Максим Александрович.

Отмечается, что Кирилл Кириллович Кокорин подал документы на несколько факультетов, набрав в сумме за сдачу ЕГЭ по трем предметам 162 балла: 50 - за математику, 62 - за русский язык и 45 - за обществознание.

Сегодня форвард сборной России в своем Инстаграме опубликовал фотографию, на которой он стоит рядом с Финансовым университетом. Игрок призвал первокурсников объединяться.