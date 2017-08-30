Кокорин поступил в университет

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин в своем Инстаграме сообщил о поступлении в один из университетов. Игрок призвал первокурсников объединяться.
- Первокурсники, отзывайтесь, - написал Кокорин. - Будем объединяться.
Напомним, в сезоне-2017/18 на счету форварда 9 мячей (6 - в чемпионате России, 3 - в Лиге Европы). До 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качестве цели главным тренером невского клуба Роберто Манчини, нападающему осталось забить 26 мячей. Его напарник пока в сезоне не отличался.
МачоМэн
у нас такие студенты сессию автоматом закрывали потому что на соревнованиях выступали за университет)))
16:44
DOCTORKS
уже не хватает знаний в подсчете своей зарплаты?так для начала школу надо бы закончить ,да Тургенева почитать.
16:43
Slim Taller
Вот что Манчини животворящий с человеком делает!
16:33
mikeV
Levbereg --- что-что он будет к 40 годам делать? Трудиться?????? Знатный тролинг!!
16:23
mikeV
Прикольное фото, прямо таки русская версия "Блондинка в законе"!
16:22
Levbereg
Он уже спец по финансам. Так, что диплом только формальность. Век футболиста короток в плане спорта. Поэтому правильно делает, что поступил. Сколько уже таких спортсменов- выпускников. Некоторые учатся прилежно, а толку нет. Таксистами трудятся или на стройках. Он же если захочет будет по дипломной профессии трудится к 40 годам.
16:19
Flamenco
Курсовые через ин100грамм ))
16:19
Тузик666
А вырядился))) ну ей Богу шоколадный чмоеа,одно лицо
16:18
ДжЫмкО
Бабла слишком много насыпали, без финансового университета сосчитать не получается)
16:17
optimist61
НАВЕРНО ГОДОВОЙ СВОЙ ОКЛАД ЗАПЛАТИЛ,ТОЧНО БУДЕТ министром финансовРФ УМОРА
16:17
Гаттузо ДваждыТуп !!!!
вот это и правда анекдот)
16:14
Byram
Кокору с его грамотностью и в заборостроительный взять не должны были.
16:11
Patisson
анекдот: просыпаются молодожены после брачной ночи: Ну вот поженились. Чтобы ещё придумать.
16:11
Cap. Morgan
Ученик... да уж
16:10
psv57
в инстаграме учиться будет?
16:01