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15:50 | Футбол — РФПЛ

Кокорин поступил в университет

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Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин в своем Инстаграме сообщил о поступлении в один из университетов. Игрок призвал первокурсников объединяться.

- Первокурсники, отзывайтесь, - написал Кокорин. - Будем объединяться.

Напомним,  в сезоне-2017/18 на счету форварда 9 мячей (6 - в чемпионате России, 3 - в Лиге Европы). До 35 голов на пару с Артемом Дзюбойобозначенных в качестве цели главным тренером невского клуба Роберто Манчини, нападающему осталось забить 26 мячей. Его напарник пока в сезоне не отличался.

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КОММЕНТАРИИ (15)
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МачоМэн

у нас такие студенты сессию автоматом закрывали потому что на соревнованиях выступали за университет)))

16:44

DOCTORKS

уже не хватает знаний в подсчете своей зарплаты?так для начала школу надо бы закончить ,да Тургенева почитать.

16:43

Slim Taller

Вот что Манчини животворящий с человеком делает!

16:33

mikeV

Levbereg --- что-что он будет к 40 годам делать? Трудиться?????? Знатный тролинг!!

16:23

mikeV

Прикольное фото, прямо таки русская версия "Блондинка в законе"!

16:22

Levbereg

Он уже спец по финансам. Так, что диплом только формальность. Век футболиста короток в плане спорта. Поэтому правильно делает, что поступил. Сколько уже таких спортсменов- выпускников. Некоторые учатся прилежно, а толку нет. Таксистами трудятся или на стройках. Он же если захочет будет по дипломной профессии трудится к 40 годам.

16:19

Flamenco

Курсовые через ин100грамм ))

16:19

Тузик666

А вырядился))) ну ей Богу шоколадный чмоеа,одно лицо

16:18

ДжЫмкО

Бабла слишком много насыпали, без финансового университета сосчитать не получается)

16:17

optimist61

НАВЕРНО ГОДОВОЙ СВОЙ ОКЛАД ЗАПЛАТИЛ,ТОЧНО БУДЕТ министром финансовРФ УМОРА

16:17

Гаттузо ДваждыТуп !!!!

вот это и правда анекдот)

16:14

Byram

Кокору с его грамотностью и в заборостроительный взять не должны были.

16:11

Patisson

анекдот: просыпаются молодожены после брачной ночи: Ну вот поженились. Чтобы ещё придумать.

16:11

Cap. Morgan

Ученик... да уж

16:10

psv57

в инстаграме учиться будет?

16:01