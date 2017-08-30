Кокорин поступил в университет

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин в своем Инстаграме сообщил о поступлении в один из университетов. Игрок призвал первокурсников объединяться.

- Первокурсники, отзывайтесь, - написал Кокорин. - Будем объединяться.

Напомним, в сезоне-2017/18 на счету форварда 9 мячей (6 - в чемпионате России, 3 - в Лиге Европы). До 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качестве цели главным тренером невского клуба Роберто Манчини, нападающему осталось забить 26 мячей. Его напарник пока в сезоне не отличался.