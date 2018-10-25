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Фигурант дела Кокорина и Мамаева Протасовицкий: "Да, попали мы..."

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Александр Протасовицкий, являющийся фигурантом дела нападающего "Зенита"  Александра Кокорина и хавбека "Краснодара"  Павла Мамаева, кратко прокомментировал сложившуюся ситуацию.

- Да, попали мы, - сказал Протасовицкий, чьи слова приходит "МК", на встрече с первым зампредом комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Иваном Сухаревым.

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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Дополнительная информация

https://www.mk.ru/social/2018/10/25/kokorin-v-butyrke-nadeyalsya-posle-kerchi-o-nas-zabudut.html

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