22:03 20 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Фибель присоединился к "Анжи" на сборе в Турции

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Центральный защитник Тома Фибель присоединился к "Анжи" на первом зимнем сборе махачкалинского клуба в Турции, сообщает sportbox.ru. Последним клубом 30-летнего уроженца Гваделупы, имеющего французское гражданство, была "Црвена Звезда", в которой он выступал под руководством Миодрага Божовича.

Ранее сербский специалист отмечал, что у Фибеля есть предложение из России. 30-летний защитник, известный по выступлениям за "Амкар" и "Мордовию", провел 10 матчей в текущем сезоне чемпионата Сербии.

Дополнительная информация

http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/spbnews_NI709953_V_Anzhi_pribyl_francuzskij_zashhitnik

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