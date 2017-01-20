Фибель присоединился к "Анжи" на сборе в Турции

Центральный защитник Тома Фибель присоединился к "Анжи" на первом зимнем сборе махачкалинского клуба в Турции, сообщает sportbox.ru. Последним клубом 30-летнего уроженца Гваделупы, имеющего французское гражданство, была "Црвена Звезда", в которой он выступал под руководством Миодрага Божовича.

Ранее сербский специалист отмечал, что у Фибеля есть предложение из России. 30-летний защитник, известный по выступлениям за "Амкар" и "Мордовию", провел 10 матчей в текущем сезоне чемпионата Сербии.