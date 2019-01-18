Фетисов сменит Шляхтина на посту председателя совета директоров "Крыльев Советов"

Дмитрий Шляхтин оставит должность председателя совета директоров "Крыльев Советов", вместо него ее займет Александр Фетисов, сообщает ТАСС.

Помимо этого, Фетисов работает на посту заместителя председателя правительства Самарской области.

- Я принял решение сменить председателя совета директоров "Крыльев Советов". Председателем совета директоров будет Александр Фетисов, курирующий вице-премьер, он эту тему уже ведет, он в полной мере будет отвечать за клуб, - заявил на пресс-конференции губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Дмитрий Шляхтин, который сейчас возглавляет клуб, у него, помимо министерских обязанностей, есть еще большая работа во Всероссийской федерации легкой атлетики, может, руки где-то не доходят разобраться там со всем. Думаю, вполне достойно, что заместитель председателя правительства возглавит наш знаковый клуб.

Также Шляхтин является министром спорта региона. На посту председателя совета директоров "Крыльев" он работал с 2012 года.