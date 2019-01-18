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Фетисов сменит Шляхтина на посту председателя совета директоров "Крыльев Советов"

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Дмитрий Шляхтин оставит должность председателя совета директоров "Крыльев Советов", вместо него ее займет Александр Фетисов, сообщает ТАСС. 

Помимо этого, Фетисов работает на посту заместителя председателя правительства Самарской области. 

Я принял решение сменить председателя совета директоров "Крыльев Советов". Председателем совета директоров будет Александр Фетисов, курирующий вице-премьер, он эту тему уже ведет, он в полной мере будет отвечать за клуб, - заявил на пресс-конференции губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Дмитрий Шляхтин, который сейчас возглавляет клуб, у него, помимо министерских обязанностей, есть еще большая работа во Всероссийской федерации легкой атлетики, может, руки где-то не доходят разобраться там со всем. Думаю, вполне достойно, что заместитель председателя правительства возглавит наш знаковый клуб.

Также Шляхтин является министром спорта региона. На посту председателя совета директоров "Крыльев" он работал с 2012 года.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6015150

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