Федор Смолов – о видео с Мамаевым: "Связка на районе"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов, который получил травму в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Ниццей" (5:2), выложил в своем Инстаграме видео с партнером по команде Павлом Мамаевым. Футболисты сидят в кафе и Смолов сделал подпись: "Если вы соскучились. Связка на районе".

Смолов получил травму на 22-й минуте, когда забивал гол. Вскоре он был заменен. По информации "СЭ" футболист пропустит около месяца и, таким образом, не сыграет в товарищеском матче между сборными России и Коста-Рики. Игра пройдет на новом стадионе "Краснодара" 9 октября.

Павел Мамаев получил травму в матче с "Ростовом" 18 сентября и, по прогнозам врачей, пропустит месяц.