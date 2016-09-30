21:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Федор Смолов – о видео с Мамаевым: "Связка на районе"

0
0
0
6

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов, который получил травму в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Ниццей" (5:2), выложил в своем Инстаграме видео с партнером по команде Павлом Мамаевым. Футболисты сидят в кафе и Смолов сделал подпись: "Если вы соскучились. Связка на районе".

Смолов получил травму на 22-й минуте, когда забивал гол. Вскоре он был заменен. По информации "СЭ" футболист пропустит около месяца и, таким образом, не сыграет в товарищеском матче между сборными России и Коста-Рики. Игра пройдет на новом стадионе "Краснодара" 9 октября.

Павел Мамаев получил травму в матче с "Ростовом" 18 сентября и, по прогнозам врачей, пропустит месяц.

 

In case если вы соскучились❤связка на районе🙈@mamaev17

Видео опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Сен 30 2016 в 10:25 PDT

Опрос

Кто должен заменить Федора Смолова в сборной России?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Россия - Коста-Рика в Краснодаре

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Ту'пики.

23:29

xueks

получил травму в матче с "Ростовом" ? чего его вообще не было там

23:15

Очень плохой мальчик

"Кольщик ,набей мне купола"©

22:24

SIZ170

настроение хорошее.... значит поправятся быстро..... здоровья и скорого возвращения в строй.....

22:07

Супершвайни

Сходили бы в баню. Тату бы смыли. Зачем брать привычку от папуасов?)))

21:59

yamsan

смазка? вязка?

21:51

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ