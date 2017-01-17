12:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Федор Смолов: "Надеюсь, Еременко скостят дисквалификацию"

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов прокомментировал ситуацию, в которой оказался полузащитник ЦСКА Роман Еременко. В допинг-пробе финна был обнаружен кокаин.

– Осенью игрок ЦСКА Роман Еременко был дисквалифицирован за употребление кокаина. Что профессиональный футболист может позволить себе во внеигровое время?

– В футболе понятие "внеигровой период" отсутствует как таковое, – приводит the-flow.ru слова Смолова. – Зимой у нас отпуск, но это межсезонье и сезон по факту продолжается. А летом отпуск такой маленький, что его как бы и нет.

Конечно же, я это не поощряю. Но мне жалко Рому. Мы не знакомы близко, но он добрый и открытый парень. И футболист высокого уровня, который делал чемпионат и ЦСКА сильнее. Надеюсь, ему скостят срок и он начнет играть гораздо раньше. Но профессиональный спортсмен не имеет права этого делать.

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Дополнительная информация

http://the-flow.ru/features/smolov-interview

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