Федор Смолов: "Надеюсь, Еременко скостят дисквалификацию"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов прокомментировал ситуацию, в которой оказался полузащитник ЦСКА Роман Еременко. В допинг-пробе финна был обнаружен кокаин.

– Осенью игрок ЦСКА Роман Еременко был дисквалифицирован за употребление кокаина. Что профессиональный футболист может позволить себе во внеигровое время?

– В футболе понятие "внеигровой период" отсутствует как таковое, – приводит the-flow.ru слова Смолова. – Зимой у нас отпуск, но это межсезонье и сезон по факту продолжается. А летом отпуск такой маленький, что его как бы и нет.

Конечно же, я это не поощряю. Но мне жалко Рому. Мы не знакомы близко, но он добрый и открытый парень. И футболист высокого уровня, который делал чемпионат и ЦСКА сильнее. Надеюсь, ему скостят срок и он начнет играть гораздо раньше. Но профессиональный спортсмен не имеет права этого делать.