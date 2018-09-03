Федор Чалов: "Первый вызов в сборную придал внутренних сил"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью клубной пресс-службе признался, что для него было неожиданным включение в расширенный состав сборной России на чемпионат мира-2018. На самом турнире форвард не сыграл.

– Вспомните ощущения от дебюта.

– Было очень холодно, я очень замерз в том матче (в сезоне-2016/17 Чалов дебютировал за ЦСКА в ноябрьском матче против "Амкара" (2:2). – Прим. "СЭ"). А так – нереальные эмоции. В первый раз выйти в основной команде ЦСКА – это на всю жизнь.

– Мандраж был? Если да, как с ним справились?

– Я тогда вышел минут на десять. Хотел показать, все что я могу, умею. Ни разу, наверное, не остановился за эти десять минут.

– Какие ощущения от полноценного матча?

– Перед игрой бывает мандраж какой-то (в игре против тульского "Арсенала" (1:0) Чалов провел на поле 83 минуты. – Прим. "СЭ"). Это всегда хорошо, если он присутствует. Со свистком он уходит – наружу выходят твои умения, мастерство.

– Ваши ощущения от первого вызова в сборную России?

– Если честно, не ожидал, но, конечно, очень хотел. Когда увидел себя в списке, был очень рад. Это очень важно для меня, как для футболиста. Это придает какую-то внутреннюю силу.

– Лучший матч, в котором вы играли?

– Со "Спартаком", мы выиграли 2:1. Проигрывали 0:1, я вышел на замену (в той игре Чалов отдал голевую передачу на Витинью, который забил победный гол. – Прим. "СЭ").

После шести туров Чалов занимает первое место в списке бомбардиров чемпионата России. На счету форварда армейцев 5 мячей, три из них он отправил в ворота "Урала" (4:0).