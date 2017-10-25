Фатош Бечирай: "Достаточно посмотреть на турнирную таблицу, чтобы понять, насколько матч против "Тосно" важен для "Динамо"

Нападающий "Динамо" Фатош Бечирай в преддверии матча 15-го тура чемпионата России против "Тосно" отметил, что его команда неплохо знает соперника. Он также добавил, что бело-голубым нужно набирать очки, чтобы поскорее выйти из нижней части турнирной таблицы.

После 14 туров "Динамо" идет на 13-м месте в таблице, набрав 14 очков.

– "Тосно" мы неплохо знаем, трижды играли с этой командой в минувшем сезоне, каждый матч получился очень напряженным, интересным для болельщиков, – приводит официальный сайт "Динамо" слова Бечирая. – С тех пор соперник не сильно изменился, процентов на 80 состав сохранился, тренерский штаб тот же.

Понятно, что нас устроит только победа. Достаточно посмотреть на турнирную таблицу, чтобы понять, насколько важна для нас эта встреча. В последних двух матчах "Динамо" набрало четыре очка, нужно продолжать двигаться в том же направлении, поскорее уходя из опасной зоны. Надеюсь, наши болельщики придут в воскресенье на стадион, помогут команде взять три очка. Нам очень важна поддержка!

Матч "Динамо" – "Тосно" состоится 29 октября и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.