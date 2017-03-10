Фарфан и Антон Миранчук присоединились к общей группе игроков "Локомотива"

Полузащитники Джефферсон Фарфан и Антон Миранчук восстановились от травм и на сегодняшней тренировке работали в общей группе игроков "Локомотива", информирует клубная пресс-служба. После общего занятия оба хавбека задержались для отработки дополнительных упражнений.

– Действительно, все игроки команды занимаются в общей группе без ограничений, – сказал врач команды Сергей Хайкин. – Надо заметить: это не столь распространенная картина для современного профессионального футбола. В обойме все футболисты, и это, безусловно, является преимуществом команды в борьбе на два фронта. Пожелаем нашим ребятам и дальше обходиться без травм. И – удачи в предстоящих матчах!