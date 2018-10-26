Фабио Капелло: "Спартак" полтора десятка лет жил без титулов, браво, Массимо!"

Бывший главный тренер "Реала" и сборной России Фабио Капелло оценил итоги работы Массимо Карреры на посту главного тренера "Спартака", сообщает сайт "Матч ТВ".

– Если Семак является фаворитом в борьбе за первое место в этом сезоне, то ваш соотечественник Массимо Каррера только что не по своей воле покинул "Спартак"…

– Тренерская доля такова, что ты в любой момент можешь лишиться работы. Это часть профессии, через это проходят все футбольные специалисты. Массимо очень достойно представлял в России нашу тренерскую школу, он выиграл со "Спартаком" скудетто на фоне того, что этот российский топ-клуб полтора десятка лет жил без титулов. Браво, Массимо! Желаю ему дальнейших успехов в карьере.