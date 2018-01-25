20:56 | Футбол — РФПЛ

Евгений Селезнев: "Четыре года назад украинский чемпионат был на голову сильнее российского"

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Украинский нападающий "Акхисар Беледиеспор" Евгений Селезнев отметил, что ему приятно играть в Турции, так как на каждом матче там аншлаг.

 
Евгений СЕЛЕЗНЕВ (слева) и Федор СМОЛОВ.Евгений Селезнев: "Спрашиваю Смолова: ну как там Криштиану? Бензема хоть в порядке?"

– Недавно защитник "Сивасспора" Виталий Дьяков в интервью "СЭ" рассказал о разном отношении к футболу в Турции и в России. То есть, в Турции на стадионах – вечный праздник?

– Тут совсем другая атмосфера! На каждый матч приходит полный стадион. Настоящий футбольный бум. В России только на "Спартак""Зенит"ЦСКА трибуны заполняются, а здесь – вне зависимости от соперника.

– Вы принципиально решили зимой остаться в Турции? Или могли вернуться на родину?

– Я получил предложение от другого турецкого клуба. Почему должен был отказываться? Здесь отличная атмосфера, приятно играть. Украина? Сейчас по объективным причинам чемпионат стал слабее. По сути, остались только "Шахтер" и "Динамо". По сравнению с тем, что было четыре года назад, не сопоставимо! Еще недавно "Днепр" играл в финале Лиги Европы. О чем еще можно говорить? Надеюсь, что этот спад все-таки временный и все еще наладится. Дай-то бог! Не хочу обидеть российскую премьер-лигу, но четыре года назад украинский чемпионат был сильнее. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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AZ

Ну-ну! Мели, Емеля, твоя неделя))))! Чемпионат из максимум трех команд наголову сильнее российского, конечно))))

21:18

КОТЛИН

Он полный идиот. В Украине, после развала Союза, всегда было две команды. Они и выигрывали чемпионат. Только первый турнир, еще высшей лиги, выиграла Таврия. У нас конкуренция значительно выше.

21:15