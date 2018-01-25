Евгений Селезнев: "Четыре года назад украинский чемпионат был на голову сильнее российского"

Украинский нападающий "Акхисар Беледиеспор" Евгений Селезнев отметил, что ему приятно играть в Турции, так как на каждом матче там аншлаг.

– Недавно защитник "Сивасспора" Виталий Дьяков в интервью "СЭ" рассказал о разном отношении к футболу в Турции и в России. То есть, в Турции на стадионах – вечный праздник?

– Тут совсем другая атмосфера! На каждый матч приходит полный стадион. Настоящий футбольный бум. В России только на "Спартак", "Зенит", ЦСКА трибуны заполняются, а здесь – вне зависимости от соперника.

– Вы принципиально решили зимой остаться в Турции? Или могли вернуться на родину?

– Я получил предложение от другого турецкого клуба. Почему должен был отказываться? Здесь отличная атмосфера, приятно играть. Украина? Сейчас по объективным причинам чемпионат стал слабее. По сути, остались только "Шахтер" и "Динамо". По сравнению с тем, что было четыре года назад, не сопоставимо! Еще недавно "Днепр" играл в финале Лиги Европы. О чем еще можно говорить? Надеюсь, что этот спад все-таки временный и все еще наладится. Дай-то бог! Не хочу обидеть российскую премьер-лигу, но четыре года назад украинский чемпионат был сильнее. (Виталий АЙРАПЕТОВ)