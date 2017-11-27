Евгений Марков: "Не знаю, забивал ли я в стилистике Бесчастных"

Нападающий "Тосно" Евгений Марков в интервью "СЭ" отметил, что благодарен своему наставнику Владимиру Бесчастных. Форвард в матче 18-го тура чемпионата России против "Арсенала" (3:2) сделал первый хет-трик сезона.

– Вы посвятили голы маме и Владимиру Бесчастных. Как мать отреагировала на такой нестандартный подарок?

– Поблагодарила, а вот папа в шутку возмутился: "А где же отец? Почему только мама и Бесчастных?!". Если серьезно, то он все понимает и знает, как я его люблю. Все победы только для родных и близких! С Евгеньичем (Бесчастных. – Прим. "СЭ") созванивались после игры. Он меня поздравил, сказал спасибо за теплые слова в интервью. В личном общении всегда то же самое ему говорю. У нас очень хорошие отношения.

– Болельщики на сайте "СЭ" предположили, что в вас вселился дух Бесчастных, – три мяча головой в его стиле.

– На самом деле Евгеньич забивал всеми частями тела. Он был нападающим очень высокого уровня, поиграл в Германии и Испании, всегда рассказывает много интересного о своем заграничном опыте. Не знаю, забивал ли я в стилистике Бесчастных, – главное, что забивал. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полная версия интервью Евгения Маркова