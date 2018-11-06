Евгений Кафельников: "Верю и надеюсь на возвращение Карреры в "Спартак"

Экс-первая ракетка мира по теннису, олимпийский чемпион 2000 года, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил "СЭ", что верит в возвращение Массимо Карреры на пост главного тренера красно-белых. 8 ноября итальянец, уволенный 22 октября после трех поражений подряд на своем поле в РПЛ, вылетит из Москвы в Милан.

- Верите, что возвращение Карреры в "Спартак" возможно? – вопрос Кафельникову.

- Конечно. И надеюсь на это.

- Даже несмотря на все обстоятельства отставки и все, что происходило после нее?

- Думаю, Карреру со "Спартаком" связывает гораздо больше, чем какие-то личные конфликты с руководством клуба. Наверняка он способен простить все обиды.

- Каррера улетает из Москвы 8 ноября, он приглашает болельщиков, чтобы попрощаться. Поедете?

- Я сейчас на отдыхе, к сожалению, не успею вернуться в Москву до четверга.

- Квинси Промес вчера поддержал Дениса Глушакова в своем Инстаграме. Как оцениваете этот жест?

- Это его личная страница, пусть что хочет, то и делает. (Иван Торопцев)

"Спартак" после 13 туров занимает 6-е место в РПЛ, имея в активе 19 очков.

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