Евгений Кафельников - о голе Швеца "Спартаку": "Опять фланг Навесова. А виноват как всегда Ханни"

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников раскритиковал левый фланг защиты красно-белых, откуда пришел второй гол в матче седьмого тура российской премьер-лиги с "Ахматом" (1:2). В том моменте Ризван Уциев выполнил прострел на Антона Швеца именно с позиции левого защитника.

- Опять фланг Навесова (Комбарова. - Прим. "СЭ"). А виноват как всегда Софьян Ханни, - написал Кафельников в Твиттере.

Опять фланг Навесова😂😂😂🙈🙈🙈🙈 – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 16 сентября 2018 г.

А виноват как всегда Софиан Ханни😉 – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 16 сентября 2018 г.

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