Евгений Харлачев: "Тарасов далек от оптимальных кондиций – поэтому "Спартак" имел преимущество в середине"

Бывший полузащитник "Локомотива" Евгений Харлачев после матча 20-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:1) подчеркнул, что полузащитник Дмитрий Тарасов далек от оптимальный формы. По мнению специалиста, именно поэтому красно-белые имели преимущество в середине поля.

– Травма Чорлуки ударила по надежности обороны?

– Если исходить из цифр на табло – да. "Локомотив" пропустил, когда капитана на поле не было. А с другой стороны, именно вышедший на замену Пейчинович в конце матча помешал Промесу добить мяч в ворота. Конечно, Чорлука – ключевая фигура в оборонительных построениях команды. Надеюсь, за время паузы в чемпионате он успеет залечить травму.

– Впервые за полгода в основе появился Тарасов.

– По самоотдаче к нему никаких претензий. Но сейчас он явно далек от оптимальных кондиций. Наверное, поэтому "Спартак" имел преимущество в середине поля. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Харлачева