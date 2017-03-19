03:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Евгений Харлачев: "Тарасов далек от оптимальных кондиций – поэтому "Спартак" имел преимущество в середине"

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Бывший полузащитник "Локомотива" Евгений Харлачев после матча 20-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:1) подчеркнул, что полузащитник Дмитрий Тарасов далек от оптимальный формы. По мнению специалиста, именно поэтому красно-белые имели преимущество в середине поля.

– Травма Чорлуки ударила по надежности обороны?

– Если исходить из цифр на табло – да. "Локомотив" пропустил, когда капитана на поле не было. А с другой стороны, именно вышедший на замену Пейчинович в конце матча помешал Промесу добить мяч в ворота. Конечно, Чорлука – ключевая фигура в оборонительных построениях команды. Надеюсь, за время паузы в чемпионате он успеет залечить травму.

– Впервые за полгода в основе появился Тарасов.

– По самоотдаче к нему никаких претензий. Но сейчас он явно далек от оптимальных кондиций. Наверное, поэтому "Спартак" имел преимущество в середине поля. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Харлачева

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
Материалы REN-TV

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