00:45 | Футбол — РПЛ

Евгений Гинер: "У ЦСКА были и другие предложения по Головину"

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Президент ЦСКА  Евгений Гинер заявил, что на хавбека Александра Головина претендовал не только "Монако". 22-летний россиянин присоединился к монегаскам 27 июля 2018 года, подписав 5-летний контракт 

- Предложения по Головину были, но то, что нам хотелось, чтобы он играл в каких-то европейских чемпионатах, чтобы потом ушел в Английскую премьер-лигу, куда пробиться гораздо тяжелее, - сказал Гинер в интервью Владимиру Стогниенко для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Многие футболисты сидят там на скамейке, потому что не могу сразу принять игру. Мы сказали Саше, что перед этим лучше год-два обыграться во французской или немецкой лигой и привыкнуть к другому футболу.

В текущем сезоне Головин провел 10 матчей за "Монако" и отметился одной голевой передачей.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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