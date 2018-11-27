Евгений Гинер: "У ЦСКА были и другие предложения по Головину"

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что на хавбека Александра Головина претендовал не только "Монако". 22-летний россиянин присоединился к монегаскам 27 июля 2018 года, подписав 5-летний контракт

- Предложения по Головину были, но то, что нам хотелось, чтобы он играл в каких-то европейских чемпионатах, чтобы потом ушел в Английскую премьер-лигу, куда пробиться гораздо тяжелее, - сказал Гинер в интервью Владимиру Стогниенко для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Многие футболисты сидят там на скамейке, потому что не могу сразу принять игру. Мы сказали Саше, что перед этим лучше год-два обыграться во французской или немецкой лигой и привыкнуть к другому футболу.

В текущем сезоне Головин провел 10 матчей за "Монако" и отметился одной голевой передачей.

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