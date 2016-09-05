Евгений Гинер: "Стоимость "Арены ЦСКА" - 350 миллионов долларов"

Президент ЦСКА Евгений Гинер отметил, что новый стадион клуба был построен при участии мэра Москвы Сергея Собянина, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Также функционер сообщил, что корпоративные ложи на "Арене ЦСКА" должны приносить клубу более 20 миллионов евро за сезон.

– Это не пятизвездочный отель, который должен сверкать люстрами, – сказал Гинер. – Это стадион, важно удобство.

– Сколько планируете заработать на скай-боксах?

- Более 20 миллионов долларов за сезон. Самая дорогая ложа - 400 тысяч долларов в рублевом эквиваленте. Она уже выкуплена.

– Как строить стадион в кризис?

– Долго получали документы. Пришел Сергей Собянин, город помог. Стоимость стадиона – 350 миллионов долларов.