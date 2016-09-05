Евгений Гинер: "Доволен трансферной кампанией ЦСКА этим летом"

Президент ЦСКА Евгений Гинер отметил, что команда будет бороться за чемпионский титул в стартовавшем сезоне, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Также Гинер высказал мнение, что невозможно наиграть в стартовом составе главной команды 11 воспитанников.

– Доволен трансферной кампанией ЦСКА в это межсезонье, – сказал Гинер. – Все ждут, что купим пятерых новичков, но средства вложены в стадион. Мы будем бороться за чемпионство. На сегодня у нас достаточно хороших игроков. Вчера был товарищеский матч с "Торпедо" (3:0), в нем вы увидели много хороших молодых наших воспитанников.

– Сергей Галицкий говорил, что 11 воспитанников на поле – мечта. А у вас?

– Это невозможно. Даже в "Барселоне" такого нет. Если у нас будет столько талантливых парней, их сразу расхватают другие.