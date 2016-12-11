Евгений Алдонин: "Дзагоев неоднократно говорил о том, что хотел бы попробовать свои силы в Европе"

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин отметил, что выступление в чемпионате Англии для Алана Дзагоева – колоссальный опыт. Ранее стало известно, что в полузащитнике сборной России заинтересован "Эвертон".

– Алан неоднократно говорил о том, что хотел бы попробовать свои силы в Европе. Думаю, Англия – вполне подходящий вариант. Самое главное, чтобы стороны смогли договориться.

Если у игрока есть желание выступать в одном из лучших чемпионатов, то и с адаптацией проблем возникнуть не должно. Дзагоев – футболист высокого уровня и неоднократно доказывал это качественной игрой. Это колоссальный опыт. А вернуться можно всегда. Бессмысленно думать о том, что можно что-то потерять.

Нужно смело идти на этот шаг.

Для ЦСКА – это сложнейший момент. Все – таки, они только что потеряли лидера Еременко. Дзагоев тоже многое делал для успеха команды. Если трансфер состоится, Алан станет весомой потерей для армейцев. Но зато клуб получит прибыль и сможет приобрести усиление.

(Любовь КОНЯЕВА)