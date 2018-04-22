Есть ли что-то общее в историях Глушакова и Тихонова в "Спартаке"? Версия Романцева

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" сравнил нынешнюю ситуации вокруг Дениса Глушакова с уходом из московского клуба Андрея Тихонова в 2000-м году. Тогда именитый специалист отцепил капитана от состава после провальной первой части чемпионата.

– У Дениса обычный игровой спад, который может случиться с кем угодно, – сказал Романцев. – И то, что он его преодолеет, сомнений не вызывает. Это футболист с железным характером капитана, что он не раз доказывал. Скорее всего, кому-то в СМИ и интернете выгодно сделать из него козла отпущения, для того, что бы привлечь внимание к собственной персоне.

Что касается расставания с Тихоновым, то это совсем другая история. На тот момент я чувствовал, что в "Спартаке" он себя уже исчерпал. А вот в том, что Андрей сможет по-новому раскрыться в другом клубе, был убежден. Мы поговорили и поняли друг друга. Время показало, что это был разумный ход – Тихонов изменил игровую манеру и еще с десяток лет был на первых ролях во всех командах, где выступал. (Александр ЛЬВОВ)

Полная версия интервью с Романцевым – в ближайшее время на сайте "СЭ"